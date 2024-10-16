SANKO Okulları Yıldız Takımı ve Genç Kız Basketbol Takımı, Şehitkamil Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Dünya Kız Çocukları 3x3 Basketbol Turnuvası”nda, il şampiyonu oldu.

Gaziantep Üniversitesi Yurt Spor Salonu’nda düzenlenen ve 35 takımın katıldığı müsabakada Nehir Karaoğlu, Deniz Kızılateş, Betül Nakıpoğlu ve Yağmur Diken’den oluşan SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı ile Cansu Duman, Melek Naz Bilgili, Ecrin Yılmazlar ve Zeynep Polat’tan oluşan Genç Kız Basketbol Takımı il birincisi oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcularının iki birincilik kupası kazanmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, öğrencilerini ve antrenörleri Burak Almacı’yı kutladı.