SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcularının ikincilik kupasını almasından dolayı öğrencilerini ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Sural’ı kutladı.

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakada Cansu Duman, Ecrin Yılmazlar, Ecem Dana, Gülendam Özge Köybaşı, Zehra Naz Nakıboğlu, Öykü Melek Özefe, Kayra Mermer, Nur Zorkirişçi ve Derin Hacıoğlu’ndan oluşan SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı ikincilik kupasını kazandı.

SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar Basketbol il birinciliği müsabakalarında, il ikincisi oldu.

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