SANKO Okulları Genç Kız Basketbol Takımı, Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Kupası”nda il ikincisi oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen ve 6 takımın katıldığı müsabakada Ecrin Yılmazlar, Cansu Duman, Zeynep Polat, Elif Ciğerli, Zehra Naz Nakıpoğlu, Nur Zorkirişçi, İrem Aydın, Yağmur Aydın, Yaren Tataroğlu, Göksu Eralp ve Melek Naz Bilgili’den oluşan SANKO Okulları Genç Kız Basketbol Takımı ikinciliği kupasını kupasının sahibi oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Cumhuriyetin 100. yılında güzel bir başarı elde eden sporcularını ve antrenörleri Burak Almacı’yı kutlayarak başarılarının devamını diledi.