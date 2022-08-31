Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in ana paydaşlarından biri olan SANKO Holding, gençliğin enerjisini destekliyor.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in ana paydaşlarından biri olan SANKO Holding, gençliğin enerjisini destekliyor.

SANKO Holding, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’te bu yıl üçüncü kez ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nın yürütücülüğünü üstlendi. Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ile toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Yarışmaya şu ana kadar 12 bin 708 takım başvuru yaptı. SANKO Holding, final yarışmalarının gerçekleştiği Trabzon’da yapılan çekim sonrası sosyal medya hesaplarından yayınladığı filmde “Gençlerin Enerjisini Destekliyoruz” diyor.

Film metninde ise “Yenilenebilir Enerjiyi” önemsiyoruz. Ama en az onun kadar önem verdiğimiz bir konu daha var: “Gençliğin enerjisi”. Biz enerjimizi bu ülkenin yetiştirdiği gençlerden de alıyoruz. Onların hayallerinden, heyecanlarından, fikirlerinden, projelerinden. SANKO Holding olarak gençliğin enerjisini sonuna kadar destekliyoruz. Yeni fikirler ve projelerle tüm enerjimizi hem ülkemiz için hem de daha iyi bir dünya için kullanıyoruz.” ifadeleri yer aldı.