SANKO Holding’in kuruma uzun yıllar emek veren çalışanlarına özel olarak düzenlediği geleneksel “Değerli Yıllar Plaket Töreni”nde 10-15-20-25-30 ve 35’inci yılını dolduran yaklaşık 1200 kişiye Gaziantep, İstanbul, Adıyaman, Bartın’da düzenlenen törenlerle plaketleri verildi.

SANKO Holding’in kuruma uzun yıllar emek veren çalışanlarına özel olarak düzenlediği geleneksel “Değerli Yıllar Plaket Töreni”nde 10-15-20-25-30 ve 35’inci yılını dolduran yaklaşık 1200 kişiye Gaziantep, İstanbul, Adıyaman, Bartın’da düzenlenen törenlerle plaketleri verildi.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, törende yaptığı konuşmada, SANKO’nun üretim, ihracat ve istihdamda Türkiye’de önemli bir yer edindiğinin altını çizerek, “Türkiye’de SANKO denince Gaziantep, Gaziantep denildiği zaman ise SANKO akla geliyor. Bu başarı öyküsünü hep birlikte yazdık” dedi. SANKO şirketlerinde 14 bin çalışana istihdam sağladıklarını hatırlatan Konukoğlu, şunları kaydetti:

“O dönemde birçok ürün ithal ediliyordu. Gaziantep olarak ihracatı bilmezdik. Tekstil başta olmak üzere diğer sektörlerde de grup olarak güzel bir yer edindik. Gözümüzü açtık çalışmayı gördük. Bu aldığınız ödüller hepinizin alın teri. Emekleriniz için hepinize teşekkür ediyor, birlikte nice güzel yıllar diliyorum.”

"Bu başarıya hep birlikte imza attık"

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise Türkiye’nin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı sunmaktan gurur duyduklarını belirterek, “Yıllardır sizlerle birlikte çalışıyoruz. Eğer ortada bir başarı varsa bu başarının temel direkleri Onursal Başkanlarımız Abdulkadir Bey ile Zeki Bey başta olmak üzere, sizler ve bizler başarıya hep birlikte imza attık” şeklinde konuştu.

“Bundan sonraki dönemde de bulunduğumuz şehirlere ve ülkemize daha fazla katkı sunmak için var gücümüzle çalışacağız” diyen Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“14 bini aşkın çalışanımız ile ülkemizin kalkınması için mücadele ediyoruz. Bir zamanlar ülkemizde insanlar ipliği, kumaşı ithal ediyordu. Bu başarıda her bir çalışanımızın alın teri, emeği ve gençliği var. Ülkemizin ihracatı, üretimi ve istihdamı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Konukoğlu, plaket alan çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ederek, başarı dileklerinde bulundu.

“Değerli Yıllar Plaket Töreni”nde çalışanlar plaketlerini, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Konukoğlu, Cengiz Konukoğlu, Turgut Konukoğlu, Yiğitcan Konukoğlu ve Alperen Sani Konukoğlu’nun elinden aldı.

"Hepimiz bu gururu yaşıyoruz"

1996 yılında SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ile görüşerek işe başladığını dile getiren Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Fahri Özer ise duygularını şöyle dile getirdi:

“İzmir’den Gaziantep’e geldim. Bütün ailem, akrabalarım, eşim İzmir’de kaldım. Gelirken birkaç yıl çalışıp dönerim diye düşünüyordum. 26 yılı doldurdum. Konukoğlu Ailesi çok güzel bir aile ve holdingimiz çok dürüst çalışan bir kurum ve yaptığım işi çok severek çalışıyorum.” SANKO’da 15’inci yılını tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ise “Bu büyük ailenin içerisinde olmak benim için de büyük bir gurur. Hepimiz bu gururu yaşıyoruz. İyi ki böyle bir büyük bir ailenin içerisindeyiz” diye konuştu.

SANKO’da 25’inci yılı tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen SANKO Holding Personel Direktörü Gündüz Taşkın, kendisini daha dün işe başlamış gibi heyecanlı hissettiğini belirtti.

“Yaptığım işi sevmenin en önemli yanı başka insanların hayatlarına dokunabilmemdir” diyen Taşkın, şunları kaydetti:

“Bu kadar uzun çalışmamın en büyük nedeni işimi sevmemin yanında, Sanko Ailesinin en zor zamanlarımızda yanımızda olmasıdır. Bu duyguyu yaşamak hayatta birçok şeyden daha kıymetlidir.”