Sivas’ta Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) geç kalan adaylar sınav merkezlerine alınmadı. Sınavı saniyelerle kaçıran adaylar gözyaşlarına boğuldu.

Sivas’ta Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) geç kalan adaylar sınav merkezlerine alınmadı. Sınavı saniyelerle kaçıran adaylar gözyaşlarına boğuldu.

Sivas’ta iptalin ardından yinelenen KPSS için adaylar erken saatlerde sınav merkezlerine akın etti. Adaylar erkenden salonlara girmeyi tercih ederken, dışarıda bekleyen yakınları onlarla aynı heyecanı yaşadı. Kimi aday yakınları sınav merkezlerinin bahçelerinde Kur’an okuyup dua ederek yakınlarına destek olmaya çalıştı.

İki yılda bir düzenlenen sınava geç kalan adaylar ise sınav merkezlerine alınmadı. Saat 10.00’da sınav merkezlerinin kapıları kapatıldı. Saniyelerle geç kalan adaylar ve yakınlarının ısrarları bir sonuç vermezken, bazı adaylar gözyaşlarına boğuldu.