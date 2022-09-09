Ankara’nın Çubuk ilçesinde bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 6 yarışmacı en hızlı turşuyu kurmak için yarışırken, saniyeler içinde cam kavanoza turşu kuran 61 yaşındaki Satı Özkan çeyrek altının sahibi oldu.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 6 yarışmacı en hızlı turşuyu kurmak için yarışırken, saniyeler içinde cam kavanoza turşu kuran 61 yaşındaki Satı Özkan çeyrek altının sahibi oldu.

Turşusuyla ünlü Ankara’nın Çubuk ilçesinde bu yıl "gastronomi" temasıyla gerçekleştirilen 15. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Kortejdeki atlılar, şehit yakınları, gaziler, Seymen ve halk oyunları ekiplerine, klasik otomobillere, bisikletçilere ve mehteran bölüğüne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Festivale katılan vatandaşlar yöresel birçok ürünün tadına bakma fırsatı buldu. Kurulan stantlarda ürünler satışa da sunuldu.

Festival alanında 6 yarışmacı en hızlı turşu kurma yarışmasında hünerlerini sergiledi. Heyecanın zaman zaman zirve yaptığı yarışmada saniyeler içinde cam kavanoza turşu kuran 61 yaşındaki Satı Özkan, yarışmanın ödülü olan çeyrek altının da sahibi oldu. Turşusunda salatalık, dereotu, sarımsak, top karabiber ve sirke kullandığını söyleyen Özkan, yarışmayı kazandığı için mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaklaşık 2 yıllık bir özlemin ardından festivalin bu yıl gastronomi temasıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, ’Dünyanın tek turşu festivali Çubuk’ta’ sloganıyla 2005 yılında yapılmaya başlanılan ve adeta ilçeyle özdeşleşen festivalin ilçeye büyük katkısı olduğunu belirtti. Demirbaş, "Bu yılki tamamız gastronomi olacak. Gastronomi potansiyelimizin turizme entegre edilmesini sağlayacağız. Kadınlarımız, gençlerimiz ürettiği ürünlerle ilçemizin değerlerine sahip çıkarken, aynı zamanda istihdam konusunda da büyük bir gelişme sağlanmasına neden olacaklardır. İlçemizi Ankara’nın gastronomi merkezi haline getirmek istiyoruz’’ dedi.

Kurulan stantlarda yapılacak satışlarla ilçe ekonomisine büyük katkı sağlanacağını anlatan Demirbaş, gençlerin de interaktif çadırlar, çeşitli etkinlikler ve konserlerle doyasıya eğleneceklerini kaydetti. Yerli ve yabancı halk oyunları gösterilerinin sunulduğu festivalin açılışında sanatçılar Ömer Faruk Bostan, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut da konser verdi.