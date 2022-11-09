Zonguldak’ta Mithatpaşa Mahallesi 69 ambarları mevkiinde saniyesi sitesi içerisinde bir dükkanda yangın çıktı.

Zonguldak’ta Mithatpaşa Mahallesi 69 ambarları mevkiinde saniyesi sitesi içerisinde bir dükkanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi 69 Ambarları mevkiinde bulunan saniye sitesi içerisinde bir dükkanda meydana geldi. İddiaya göre dükkanda bulunan sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin yükselmesinin ardından hemen olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangını büyümeden müdahale ederek söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, dükkanda ufaklı çaplı hasar meydana geldi.