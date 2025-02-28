Düzce İl Özel İdaresi ekipleri köylerde vatandaşların minibüs ve otobüs beklerken kullandıkları durakları yenilemeyi sürdürüyor. Bu çerçevede 5 köy daha duraklarına kavuştu.

Köylerde kalanların yoğun talepleri doğrultusunda harekete geçen Düzce İl Özel İdare ekipleri, köy sakinlerinin minibüs, servis beklerken soğuktan, kar ve yağış gibi meteorolojik şartlardan etkilenmemesi için çalışma yapmış ve geçtiğimiz yıl durak üretimine başlamıştı. Bu çerçevede Kahramanmaraş depremi sonrası prefabrik üretimi yapılan dayanıklı malzemeler bu defa da durakların yapımında kullanıldı. Sandviç panallerden üretilen duraklar, böylece daha dayanıklı olarak imal edildi.

Köylere yerleştirilen duraklarla ilgili bilgi veren İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, "Duraklarımız vatandaşlardan yoğun talep almıştı. Bizde gelen talepler doğrultusunda durak imalatına başladık. Bugüne kadar 200’den fazla köyümüze yerleştirdik" dedi.