İtalya Futbol Federasyonu, Newcastle United forması giyen İtalyan futbolcu Sandro Tonali’nin yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan 10 ay men edildiğini açıkladı.

İtalya’da sürdürülen yasa dışı bahis soruşturmasında Sandro Tonali’nin cezası belli oldu. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynadığını itiraf eden Newcastle United futbolcusu Sandro Tonali’nin futboldan 10 ay men edildiğini duyurdu. İtalyan yetkililerle yaptığı iş birliği nedeniyle 23 yaşındaki oyuncunun cezası, 3 yıldan 10 aya düşürüldü. Tonali, ayrıca 8 aylık kumar bağımlılığı rehabilitasyon programına katılacak. Bu cezayla birlikte sezonu kapatan genç futbolcu, İtalya’nın EURO 2024’e katılması durumunda turnuvada forma giyemeyecek.

İtalya’da sürdürülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında daha önce de Juventuslu futbolcu Nicolo Fagioli, 7 ay men cezası almıştı.