Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki avukatlar ilçede ağır ceza mahkemesinin kurulması için barodan destek istedi.

Bir grup Sandıklılı avukatlar Baro Sandıklı İlçe Temsilcisi Avukat Veli Ulusoy ile birlikte Afyonkarahisar Baro Başkanlığına seçilen Av. İpek Yılmaz Göktürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Ulusoy, Sandıklı’da ağır ceza mahkemesi kurulması için baro başkanından destek istedi. Başkan Göktürk, gereken desteği kendilerine vereceklerini ve bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.