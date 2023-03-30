Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Ramazan ayına özel yapılan haşhaşlı tahinli pide bu yıl da özellikle tok tutma özelliğinden dolayı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Ramazan ayına özel yapılan pidenin içerisine haşhaş, tahin ve sıvı yağ karışımı bir miktarda isteğe göre şeker katılıyor. Usta ellerde ince şekilde açılan hamur, tahin ve haşhaş karışımı ile karıştırılarak 4’e katlanıp yaklaşık 1.5 saat dinlenmeye bırakılıyor. Daha sonra hamur pide ustaları tarafından açılarak fırına sürülerek pişiriliyor. 10 dakika taş fırında odun ateşinde pişirilen haşhaşlı tahinli pide vatandaşlar tarafından özellikle sahur yemeklerinde tok tutması özelliğinden dolayı tercih ediliyor.

Fırın sahibi Mehmet Kokokoğlu, pidenin ‘haşhaşlı’ olarak bilindiğini ifade ederek, “Pidemiz haşhaş ve tahinin karışımı ile elde edilir. İsteyen birazda şeker ekleyebilir. Ramazan ayında bu pidemize talep artıyor. Dışarıdan kargo ile de sipariş alabiliriz. Peynir ile beraber yendiğinde güzel olur. Kalori oranı yüksektir” diye konuştu.