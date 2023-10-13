Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde üretimi yapılan helva ve lokum gibi ürünlerden oluşan çeşit çeşit tatlılar özellikle Almanya ve İngiltere’deki gurbetçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

İlçede 1932 yılından kurulan ve şuan üçüncü kuşak tarafından işletilen Çakır mahallesindeki işyerinde üretilen tatlılar başta Almanya olmak üzere İngiltere ve Rusya’ya ihraç ediliyor. 91 yıldır dedelerinden öğrendiği yöntemler ile şekerleme ve tatlı üretimi yaptıklarını ifade eden Ömer Ayhopa, “3.’ncü kuşak helvacıyız. Dede ve babamızdan gördüğümüz geleneksel tatları aynı şekilde, hiçbir kimyasal ürün kullanmadan üretimimize devam ediyoruz. 90 yıldır aynı tecrübe ve kalite ile ürettiğimiz tatlılarımızı Almanya, İngiltere ve Rusya’ya ihraç ediyoruz. Kalitemiz artık dünyaya hitap ediyor. İlçede istihdam ve tesislerimizi büyütmek adına da çeşitli adımlar atıyoruz. Dünya ticaretinde ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz. Yurt dışında yöresel olarak, kürek helva, tahin, lokum ve çifte kavrulmuş lokum ile kaymak şekerlerimiz yoğun bir talep görüyor. Özellikle Almanya’da gurbetçilerimiz tarafından yoğun bir talep var. Bu günde Almanya’ya 1 tır ile tahin helvası, Antep fıstıklı ve susam helvası ile çifte kavrulmuş lokum gönderdik. Özellikle çifte kavrulmuş lokumlarımız yurt dışında kahve ile talep görüyor. Antep fıstıklı ürünlerimiz Türkiye standartları üstünde ve yüzde 20 Antep fıstığı kullanılarak yapıyoruz. Tahinlerimiz de yüzde yüz yerli ürünlerimiz hiçbir katkı maddesi olmayan doğal ürünlerdir. Yüzde 55 oranında yerli tahin susamı, şeker ve limon tuzu gibi 3 madde kullanılarak yapılıyor” diye konuştu.