Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeni ile derelerin taşması sonucu tarım arazilerini, bazı evleri su basarken maddi hasarlar meydana geldi.

İlçede önceki gün gece başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden yağmur, sonrası derelerden taşan su Başkuycak, Kozvan, Ülfeciler Koçhisar ve Gürsu köyleri başta olmak üzere ilçedeki bir çok köyün tarım arazilerine zarar verdi. Bölgede şeker pancarı, soğan, patates, haşhaş, arpa, buğday ve mısır ekili alanlar yağış sonrası oluşan su birikintisinden olumsuz etkilendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin bölgede zarar tespit çalışmalarına başladı.

Bölgede incelmelerde bulunan Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, ilçenin afet bölgesi ilan edilerek, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dahil olan veya ata tarlası nedeni ya da farklı nedenle ÇKS sistemine kayıt yaptıramayan üreticilerin desteklenmesini istedi. Başkan Fatma Toptaş şöyle konuştu:

“Üreticilerimiz her sene bir doğal afet yaşıyor. Bu seneki doğal afetimiz ise kesilmeyen yağmurlar. Yağmur ve su baskınları ürünlerimizi bitirmiş durumda. Bu nedenle bölgemizin doğal afet bölgesi ilan edilerek üreticilerimize kesintisiz destek verilmesi gerekli. Araziler, evler, besihaneler bütün hepsi su altında. Hızlıca rögarlar açılsa, dereler daha önce ıslah olsa bu hasarlar olmayacaktı. İnşallah bu zaralar hızlıca giderilir. Çiftçilerimiz vereseli tarlaları nedeni ile bazı ürünlerini ÇKS’ye kayıt ettiremedi. ÇKS kaydında olmayan arazilerinde muhtar beyanı ile tespit edilerek tüm üreticilerimize destek verilmeli. Köylülerimiz tarım arazilerini ve evlerini su bastıktan sonra Köylere Hizmet Götürme Birliğini aramışlar. Kendi ifadelerine göre ‘Şuan için kepçemiz yok’ cevabını almışlar. Çünkü bütün bölgede böyle zarar olduğu için kepçelerde sıra varmış. Bir an önce bu kepçelerin sıra gözetmeksizin bu dere yataklarına gelerek dere yataklarını açmasını istiyoruz.”