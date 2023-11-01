Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel’in girişimleri ile Kaymakamlık bünyesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, sivil toplum kuruluşları ile esnaf temsilcilerine kadar ulaşacak olan Sandıklı Proje Koordinasyon Birimi kuruldu.

Proje Koordinasyon Biriminin kuruluş amacının; ilçede ekonomik ve sosyal alanlarda kalkınma ve gelişmesine yönelik faaliyet, girişim ve yatırımların arttırılması için kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bölgesel gelişmeyi hızlandırmak olduğu belirtildi. Koordinasyon birimi ile ayrıca İl Strateji Planı ve Ulusal Kalkınma Planları ile uyumlu çalışmalar yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı projeler ile ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek, İlçede yürütülmekte olan projeleri destekleyerek ilçe genelinde koordinasyonu sağlamak olarak açıklandı.