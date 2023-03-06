Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir araya gelen merkez, belde ve köy muhtarları ilçeden bir milletvekili çıkmasını istediklerini ifade ettiler.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir araya gelen merkez, belde ve köy muhtarları ilçeden bir milletvekili çıkmasını istediklerini ifade ettiler.

Sandıklı Muhtarlar Derneği Başkanı Eşref Yıldırım başkanlığında bir toplantı düzenleyen muhtarlar, Sandıklı’nın Ankara’da temsil edilmesi için ilçeden bir milletvekilinin olması gerektiğini belirttiler.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan muhtarların ortak görüşünün Afyonkarahisar’ın en büyük ilçesinden bir milletvekilinin olması yönünde olduğunu ifade eden, Yıldırım, muhtarlar derneği adına bir toplantı düzenlediklerini ifade ederek; “Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Elimizden geldiği kadar Muhtarlar Derneği olarak maddi ve manevi olarak devletimizin yanında olarak Depremzede kardeşlerimize yardımcı olmaya çalıştık. Sandıklımız büyük bir ilçe, bölgeye hitap eden Afyonkarahisar’ın en büyük ilçesi. Kızılören ve Hocalar’a da hitap eden bir ilçe bu yüzden biz ilçemizden parti gözetmeksizin, hangi partiden olursa olsun bir milletvekili olmasını talep ediyoruz. Buradan büyüklerimize sesleniyoruz. Bütün muhtar arkadaşlarımızın görüşü bu yönde” dedi.