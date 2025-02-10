Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde küçükbaş hayvanlara yönelik çiçek ve veba aşılamasına başlandı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aşılama çalışmasının Sandıklı ilçesinde hızla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından küçükbaş hayvanlarda çiçek ve veba aşıları yapılmaya devam ediliyor. Aşılamanın yanı sıra kimliklendirme ve kayıt altına alma çalışmaları da gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verildi.