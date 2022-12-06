Köy Yaşam Merkezlerinin Ekinhisar ile beraber, Hırka, Karacaören ve Kızılca köylerinde de hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Sandıklı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Gönen Ekinhisar Köy Yaşam Merkezinde eğitime başlayan okul öncesi öğrencileri ziyaret ederek eğitim öğretim materyallerini teslim etti.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bağlı Ekinhisar köyünde minik öğrenciler için oluşturulan Köy Yaşam Merkezi hizmet vermeye başladı.

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