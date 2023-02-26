Afyonkarahisar Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, bölgedeki gölet ve barajlarda ki doluluk oranının yüzde 15 ila 25 seviyeleri arasında olduğunu kaydederek, çiftçilerin yeni sezonda sulamada sıkıntı çekmemeleri için suyun dikkatli kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Afyonkarahisar Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, bölgedeki gölet ve barajlarda ki doluluk oranının yüzde 15 ila 25 seviyeleri arasında olduğunu kaydederek, çiftçilerin yeni sezonda sulamada sıkıntı çekmemeleri için suyun dikkatli kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Başkan Toptaş, Sandıklı bölgesinde bulunan gölet ve barajların DSİ yetkilileri tarafından doluluk oranlarının yüzde 15 ila 25 arasında olduğunu hatırlattı. Toptaş, Kızık Göletinde incelemelerde bulunarak Kızık Köy Muhtarı ve Sınırlı Sorumlu Kızık Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Yılmaz Başpınar’dan konu hakkında bilgi aldı. Çitçileri ekim yapmadan uyaran Toptaş, sulu tarım yapmadan önce üreticilere sulama bölgelerinde ki birlik ve kooperatiflerden bilgi almalarını tavsiye etti.

Toptaş, yağışların yetersizliğinden dolayı çiftçilerin zor şartlar beklediğini söyleyerek “Sulu tarım yapacak olan çiftçilerimiz sulama birlik ve kooperatiflerinden bilgi almadan sulu tarım yapmasınlar. Baraj ve göletlerde su seviyeleri düşük. Önümüzde ki bahar aylarında su miktarı ne olur bilemeyiz. Sulu tarım ekmeyi planlayan üreticilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) ürün değişikliği mayıs ayına kadar uzatıldı. Sulu tarımlarını kuru tarıma çevirebilirler” dedi.

Başkan Başpınar ise çevredeki göletlerde doluluk oranından yüzde 15-25 arasında olduğunu belirterek, “Malum öksüz çocuklar gibi göletimizin de boynu bükük. Tüm çevremizde göletlerimizin durumları aynı. Doluluk oranı Yüzde 15 ya da 25 seviyesinde. Tabi ki bundan sonra kış bitmek üzere. İnşallah umut ediyoruz baharda yağışların olması. En azından kuru mahsullerimizin yetişmesi sağlanır” diye konuştu.