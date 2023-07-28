Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde iki köyde çıkan arazi yangınında 10 dekar alan zarar görürken, olayda bir otomobilde yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sandıklı ilçesine bağlı Bekteş ve Sorkun köylerinde aynı saatte yangın çıktı. Bekteş köyü Karapınar mevkiinde ki anız tarlalarında nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangında 10 dekara yakın buğday tarlası, saman balyası yanarken, çok sayıda ağaç da alevlerden dolayı zarar gördü. Yangına Sandıklı Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler müdahale etti. Yangın yaklaşık 3 saatin sonunda kontrol altına alınabildi.

Sorkun köyünde ise rüzgardan kopan elektrik telinin kıvılcım çıkarması sonucu kuru otlar tutuştu. Buradaki yangında ise Baki Arısoya’a ait otomobil yanarak zarar gördü. Yangın köy halkının ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.