Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından drone destekli trafik denetim gerçekleştirildi.

Jandarma ve emniyet ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliği amacıyla denetimler yapıldı.

Polis ve jandarma ekipleri şehir merkezinde denetim yaptı. Denetleme noktalarında durdurulan araçlar trafik yönünden incelenirken sürücülerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik kontrolleri yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Kütüphane kavşağında kurulan uygulama noktalarına gelen araçların drone ile şerit ihlali, emniyet kemeri ve kırmızı ışıkta geçip geçmediklerinin kontrolleri yapıldı.

Farklı noktalarda yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde özellikle motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde tescilsiz ve trafiğe aykırı motosikletler çekici yardımı ile toplanırken sürücülerine de cezai işlem uygulandı. Yaklaşık 80 araç sürücüsüne 40 bin lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.