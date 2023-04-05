Afyonkarahisar Barosu Sandıklı Temsilcisi Veli Ulusoy, var olan sorunların mesleklerini yapmaya engel olamayacağını ifade etti.

Sandıklı ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü, Sandıklı Barosu’nda kutlandı. Sandıklı Adalet Sarayı’nda görev yapan hakim ve savcılar tarafından baro odasında yapılan kutlamada Sandıklı Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet İkbal Doğan, Sandıklı Baro Temsilcisi Veli Ulusoy’a çiçek takdim edildi.

Ulusoy kutlamadan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Meslektaşlarımızın ve mesleğimizin sorunları çok büyük. Ama bu onurla sürdürdüğümüz mesleğimizi icra etmemize engel olmayacaktır. Bizler dün olduğu gibi bugün de yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmaya devam edeceğiz. Avukatlık mesleğinin itibarını kimseye teslim etmeyeceğiz. Avukata yönelik şiddeti ne olursa olsun durduracağız. Meslektaşlarımızı ekonomik, sosyal ve psikolojik şiddet karşısında yalnız bırakmayacağız" dedi.