İlçenin birçok noktasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde belgelerinde eksiği görülen araç sürücülerine cezai işlem uygulanırken, kahvehanelerde de sigara denetimi yapıldı. Durdurulan araç sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Ekipler trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin yoğun şekilde devam edeceği açıklandı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaklaşan yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

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