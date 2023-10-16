Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde temmuz ayında başlayan patates hasadının sonuna yaklaşılırken, bu yıl ilçede 800’ün üzerinde patates üreticisi tarafından 40 bin dekar alanda ekim yapılan patatesin kilogramı 9 ile 15 lira arasında alıcı buluyor.

Tarladan özel makineyle sökülen patatesler, işçiler tarafından özenle çuvallara dolduruluyor. Satışa hazır hale gelen patatesler kamyonlara yüklenerek İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adapazarı, Kocaeli gibi Türkiye’nin birçok iline gönderiliyor. İlçede 800’ün üzerinde patates üreticisi 40 bin dekar alanda ekim yaptı. Dekarında 2 ile 5 ton civarında üretilen patatesin kilogramı 9 ile 15 lira arasında alıcı buluyor. Patates üreticisi Necati Aydoğan, bu sene yağışlardan dolayı rekoltenin düşük olduğunu ifade ederek, “Şuan ki söktüğümüz patates riviera cinsi tohumluk patates. İkinci ekip yapmıştık. Daha önce burada arpa vardı. Arpayı haziran ayında hasat ettik yerine ikinci ürün patates ektik. Artık yılda iki ürün almaya uğraşıyoruz. Kilogramını 10 ila 11 liraya yemeklik, tohumluk patateslerimizde kilogramı 17 ila 20 lira arasında değişiyor. Tohumumuzda yetiştirmeye başladık. Bundan sonra kendi tohumumuzu kendimiz yetiştireceğiz. Diğer bölgelere bağımlı kalmayacağız. Be sene yağışlardan dolayı rekoltelerde düşüklük var. Ama zirai mücadelelerini yapan arakadalar baya başarılı. Rekoltemiz iki buçuk ile beş ton arası değişiyor. Birde agria cinsi patatesimiz var. Bunun fiyatı biraz daha yüksek kilogramı 16 ila 17 liraya geliyor. Toprak ve mevsiminden dolayı Afyon bölgesinde Sandıklı olarak vazgeçilmez bir patatesimiz var. Agria patatesi lezzet, kışa dayanıklılığı bakımından da başarılı bir patates. Bu patatesinde önemli bir yeri var” dedi