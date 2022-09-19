Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Program; Kaymakam Mehmet Sülün, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin tarafından Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden program, günün anlam ve önemine istinaden konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunması ile sone erdi.

Programın ardından heyet, Akin’in yeni belediye iş hanında bulunan bürosunu ziyaret ederek kendisiyle ve gaziler ile sohbet etti.