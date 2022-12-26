Afyonkarahisar Sandıklı Ziraat Odası’nda şubat ayı içerisinde planlanan başkan ve yönetim seçiminde oy kullanacak 78 delegenin seçimi yapıldı.

Afyonkarahisar Sandıklı Ziraat Odası’nda şubat ayı içerisinde planlanan başkan ve yönetim seçiminde oy kullanacak 78 delegenin seçimi yapıldı.

Sandıklı Ziraat Odası tarafından şubat ayı içerisinde yapılması planlanan yönetim kurulu seçimleri öncesi delege seçimi yapıldı. 60 köy, 1 belde ve Sandıklı ve Kızılören ilçe merkezinde bulunan mahallerde üyeler delege seçimi için muhtarlıklarda kurulan sandıklarda oylarını kullandı.

Seçim sonrası 78 delege seçildi.