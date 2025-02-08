İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Sandıklı ilçesinin ‘kültürel kalkınma projesi’ tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Sandıklı 100. Yıl Halk Kütüphanesi konferans salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısı Afyonkarahisar Valiliği ve Sandıklı İlçesini Kalkındırma Derneği tarafından imzalanan protokol çerçevesinde yürütülecek.

Sandıklı Kaymakamlığı, Sandıklı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneğinin ortak olduğu proje toplantısına Belediye Başkanı Adnan Öztaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şube Müdürü Himmet Serbes, Sandıklı İlçesini Kalkındırma Derneği Başkanı Cem Yavuz, protokol üyeleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.