Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Sandıklı Belediye Düğün Salonunda, Hayat Boyu Öğrenme projesi çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılan kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra bir konuşma gerçekleştiren Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Gönülseven, “Her yerde, her zaman, herkes için mottosu ile yola çıkan Halk Eğitim Merkezimiz 8 bin kişiye hizmet vermiş bulunmaktadır. Önümüzdeki yıl hedefimiz ise 9 bin kişiye eğitimdir. Sandıklı’da 3 bin 680 kursta yaklaşık 120 alanda kurslar açmış bulunmaktayız. Bunlardan en önem verdiğimiz Aile Okulu Eğitimi çerçevesinde72 muhtarımıza, 287 öğretmenimize ve bin 800 velimize bu çerçevesinde kurs verdik. Halk Eğitim Merkezlerinin en kritik süreçlerde nasıl emek sarf ettiklerinin anlaşıldığı, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi sonrası, halk eğitim usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizin emekleri ile yaklaşık 600 parça bebek giysisi ve değişik ürünler üreterek Sandıklı Belediyesi’nin sosyal hizmetler bölümüne teslim ettiler” dedi.

Protokol üyelerinin sergileri gezmesi ile program sona erdi.