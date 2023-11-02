Selçuk Efes Kent Belleğinde, "Sandıklara Sığmayan Hayatlar" kitabının tanıtım ve imza günü düzenlendi. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kitap tanıtımında, mübadillerin hikâyelerinin anlatıldığı bir sergi de açıldı.

Selçuk Efes Kent Belleğinde "Dans ve Müzik" ile başlayan söyleşi serisinde farklı zamanlarda; "Mutfak ve Yemek Kültürü", "Edebiyat", "Mübadelenin Sosyolojik Etkileri", "Ekonomi ve Tarım" başlıkları altında, 1923 yılında gerçekleşen mübadelenin sebepleri, mübadele sırasında ve sonrasında yaşanan olaylar ile günümüze etkileri konuşulmuştu. "Yüzüncü Yılında Her Yönüyle Mübadele" söyleşi serisinden yola çıkılarak Semra Yeşil ve Kadri Dallı koordinatörlüğünde, Selçuk Efes Kent Belleği yayınlarından çıkan "Sandıklara Sığdırılan Hayatlar" kitabının tanıtım etkinliği Tolga Mert’in sunumuyla başladı.

"Sandıklara sığdırılan hayatları nasıl özümsediklerine bu kitap ile şahit olacaksınız"

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, önsözünü yazdığı Her Yönüyle Mübadele kitabında, mübadelenin siyasi ve tarihi yönlerinin yanı sıra; sosyolojik, psikolojik, kültürel ve sanatsal yönleriyle de ele alındığını belirterek, "Nüfusunun önemli bir kısmı mübadillerden oluşan bir kentte yaşıyoruz. Mübadele söyleşilerine katılan bütün kıymetli hocalarımızın söyleşi serisinden oluşan, sandıklara sığdırılan hayatları nasıl özümsediklerine bu kitap ile şahit olacaksınız. Cumhuriyeti kutlamak adına 100. yılımızdan geleceğe bırakacağımız kalıcı bu eseri ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kitabın koordinatörlerinden Semra Yeşil, mübadeleye giden süreci anlatarak, "Günümüzden 100 yıl önce yaklaşık 2 milyon insan yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kaldı. Hiç görmedikleri topraklarda yeni hayatlar kurmaya çalıştı bu insanlar. Birçok zorluk yaşadılar. Mübadele değiş-tokuş anlamına gelse de biz mübadeleye; bir kopuş, büyük bir acı, büyük bir hasret diyoruz. Biz de akademisyenlerimizle, yazarlarla, 100. yılında mübadelenin insanların hayatlarında bıraktığı etkileri farklı disiplinler açısından inceledik. Bu incelemeyi Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel’in desteğiyle tarihe bir miras olarak bıraktık” dedi.

Mübadeleyi sosyolojik olarak inceleyerek kitaba katkı sunan Engin Önen de, mübadelenin bazı toplumsal travmalara yol açtığını belirterek, "Birinci kuşak acılarla yaşadı. Yurtlarını bıraktılar, geldikleri yerde dillerini konuşamadılar. İkinci kuşak, dil öğrenmeye, uyum sağlamaya çalıştı. Üçüncü ve dördüncü kuşak, mübadeleyi merak etmeye başladı. Yerel yönetimlerin sorumlulukları çerçevesinde kalıcı bir çalışmaya imza atmamıza katkı sunan Efes Selçuk Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Mübadeleyi tarım ve ekonomi açısından inceleyen Ege Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Ceylan da, Türkiye Cumhuriyetinin 100. kuruluş yıl dönümüne değinerek, "Cumhuriyet, kolay kazanılmadı. Askeri mücadelemizi Lozan Barış Antlaşması ile taçlandırdık. Bunların yanı sıra emperyalizme karşı kültürel mücadelemizi Atatürk’ün devrimleriyle verdik. İşte bu yüzden, Cumhuriyetimizin temelleri çok sağlam. Bunu da 100 yıllık Cumhuriyetimize ve başta Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına borçluyuz" diye aktardı.

Kadri Dallı ise mübadele dışında kalan Batı Trakya Türkleri ve Türkiye’de kalan Rumlar hakkında bilgi vererek, "İskeçe ve Gümülcine’de kalan Türkler; kültürel kimliklerini, farklılıklarını, dinlerini korumak için çalışıyorlar. Bu aşamada yalnız da kalıyorlar. Kitapta bu konuya sadece giriş yaptık. Mübadelenin üçüncü tarafı dediğim bu insanlar hakkında da araştırma yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.