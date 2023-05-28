DÜZCE(İHA) – Düzce’de sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi saatlerin 17.00’ı göstermesi ile sona erdi. Sandıkların kapanması ile oy sayma işlemine geçildi.

Düzce’de vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sabah saatlerinde sandık başına gitmişti. Sandıklar saat 17.00’yi göstermesi ile birlikte oy verme işlemi sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı.

294 bin 637 seçmenin bulunduğu il genelinde 984 sandıkta oy kullanıldı. 14 Mayısta yapılan seçimlerde sandığı gitme oranında da Türkiye birincisi olan Düzce’de bu seçimde de sandığa gitme oranının yüksek olduğu görülüyor.