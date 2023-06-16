Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin karne sevincine ortak olarak, “Öğrencilerimizin yaz tatilini bir fırsata çevireceğine ve bu süreçte kendilerini geliştirmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen karne törenine katıldı. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan, onlarla karne sevincini paylaşan Başkan İbrahim Sandıkçı, tüm öğrencilerle yakından ilgilendi. Düzenlenen törende tüm öğrencileri tek tek tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğretmeler ve velilerle sohbet eden Başkan İbrahim Sandıkçı, kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşen karne töreninde öğrencilere karnelerini dağıtan Başkan İbrahim Sandıkçı, tüm öğrencileri başarılarından dolayı kutladı. Başkan Sandıkçı, “Uzun ve yoğun bir eğitim yılının ardından öğrencilerimiz bugün karnelerine kavuştular. Bizler de onların karne heyecanına ve sevincine ortak olduk. Geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin yaz tatilini bir fırsata çevireceğine ve bu süreçte kendilerini geliştirmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. İlçemize eğitim alanında kazandırdığımız emsal projeler ve çalışmalarla eğitimde kat ettiği mesafenin mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz. Eğitimde öncü kimliğimizle Allah’ın izniyle Canik’i eğitim alanında daha da ileriye taşıyacak, gençlerimiz ve çocuklarımız için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. 2022-2023 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan, öğrencilerimiz için hiçbir fedakârlıktan geri durmayan, onları özveriyle yetiştiren tüm öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.

Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşen karne törenine Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, karne töreninin ardından protokol üyeleri ile birlikte öğrencilere dondurma ikramında bulundu.