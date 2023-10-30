İlçede yol çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Yorulmak bilmeden üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyor, güvenli ve konforlu yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Vatandaşlara güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirten İbrahim Sandıkçı, “Ekiplerimizle birlikte ilçemizin dört bir köşesinde yol çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yorulmak bilmeden üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyor, güvenli ve konforlu yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Merkez ve kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın talepleri ve sahada yaptığımız incelemeler neticesinde belirlediğimiz yol çalışmalarını süratle tamamlıyoruz. Aralıksız sürdüğümüz yol açma çalışmalarımızla ilçemizin ulaşım ağını genişletmeye devam ediyoruz. İlçemizin ulaşım ağını daha da güçlendirmek, yeni ve güvenli yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için yol çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.