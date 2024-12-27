Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İstiklal Marşımız, bağımsızlığımızın simgesidir" dedi.

Canik Belediyesi, İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla "Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı ve Mücadelesi" adlı tiyatro düzenledi. Milli Mücadele Dönemi, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşı’nın yazım sürecini konu alan tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü.

İstiklal Marşı’nın milletin, hürriyet sevdasının sembolü olduğunu vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "İstiklal Marşı milletimizin, imkânsızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakârlıkla verdiği kurtuluş mücadelesinin ve hürriyet sevdasının sembolüdür" şeklinde konuştu.

"Asım’ın nesli idealini her daim canlı tutmak hepimiz için önemli bir sorumluluktur"

"İstiklal Marşı’mız, milletimizin sahip olduğu ulusal benlik, birlik ve beraberlikle başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığının göstergesidir. İstiklal Marşımız, bağımsızlığımızın simgesidir" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, programda gerçekleştirdiği konuşmada ’Asım’ın Nesli’ idealinin önemine değinerek, "Vatan şairimiz Mehmet Akif eserlerinde, tarih ve medeniyet şuuru süzülen mısralarında vatan, millet ve bayrak sevdasını ilmek ilmek işledi. Asım’ın Nesli diyerek gelecek nesillere olan inancını gösterdi. Mehmet Akif’in zihin ve gönül dünyamıza nakşettiği bugünün ve geleceğin, milli ve manevi bilincini inşa edecek Asım’ın nesli idealini her daim canlı tutmamız, hepimiz için önemli bir sorumluluktur. İstiklal ve Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 88. sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tiyatro gösterisi, tiyatro ekibine hediye takdiminin ardından son buldu.