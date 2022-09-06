Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde Samsun Şehir Hastanesi ve Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin inşaatları sürüyor. İnşallah ilçemize daha çok yatırım kazandıracağız” dedi.

Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde Samsun Şehir Hastanesi ve Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin inşaatları sürüyor. İnşallah ilçemize daha çok yatırım kazandıracağız” dedi.

Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay ile birlikte Canik’te devam eden yatırımları inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

“Geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek”

Keşif Kampüsü’nde gençlerin uygulayarak öğreneceğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Keşif Kampüsümüzün yapımını çok kısa bir zamanda tamladık. TEKNOFEST KARADENİZ’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan teşrifleriyle açılışını gerçekleştirdik. Atölyeleri, laboratuvarları ve uygulama alanlarıyla gençlerimizin hizmetine sunduk. Keşif Kampüsümüzde gençlerimiz alanında uzman eğitmenlerle uygulamalı bir şekilde eğitim görecekler. Allah’ın izniyle geleceğin bilim inşalarını yetiştireceğiz” diye konuştu.

“Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz”

Şehr-i Bahçe Konutları’nın vatandaşların her ihtiyacına cevap vereceğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında yapımına devam ettiğimiz Şehr-i Bahçe Konutları tamamlandığında içerisinde bulunan sosyal alanları, otoparkı ve alışveriş merkezleri ile vatandaşlarımızın her ihtiyacına cevap verecek. İlçemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İlçemize daha çok yatırım kazandıracağız”

İlçede devam eden yatırımların önemine değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemiz sağlık alanı başta olmak üzere aldığı yatırımlarla önemli bir konumdadır. Bu kapsamda ilçemizde Samsun Şehir Hastanesi ve Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin yapımları sürüyor. Durmadan çalışarak İnşallah ilçemize daha çok yatırım kazandıracağız” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımız meslek sahibi oluyorlar”

Program kapsamında Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve beraberindekiler Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nı (CAMEK) ziyaret ederek atölyelerde devam çalışmaları inceledi. Vatandaşların CAMEK’te aldığı eğitimlerle meslek sahibi olduğunu belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “CAMEK’te vatandaşlarımıza çeşitli meslek alanlarında eğitimler düzenliyoruz. Vatandaşlarımız ilgi alanları ve yeteneklerine göre aldıkları uygulamalı ve teorik eğitimlerin ardından sertifikalarını alarak meslek sahibi oluyorlar” açıklamasında bulundu.