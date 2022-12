Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde çölyak hastası ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde glütensiz gıda desteğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Canik Belediyesi, ‘Çölyak Farkındalık Etkinliği’ düzenledi. Canik Belediyesi ilçede çölyak hastalığı konusunda farkındalık oluşturmaya ve ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına yönelik desteklerini sürdürüyor. Canik Belediyesi ile Samsun Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlara çölyak hastalığı, belirtileri ve glütensiz beslenme konularında bilgilendirme yapıldı.

Çölyak hastalığının ilerleyen dönemlerde her yaş grubunda görülebileceğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Çölyak hastalığı günümüzde çok sık bir şekilde görülebiliyor. Çölyak hastalığı her ne kadar genetik ve kronik bir rahatsızlık olsa da, ilerleyen dönemlerde her yaş grubunda farklı semptomlar şeklinde belirtilerini gösterebiliyor. Özellikle gelişim çağında olan çocuklarımızın fiziki gelişimlerinde olumsuz etkilere neden olabiliyor. Bizler belediye olarak ilçemizde düzenlediğimiz etkinliklerle toplumda çölyak hastalığına yönelik farkındalık oluşturuyoruz” diye konuştu.

“Glütensiz gıdalar vatandaşlara ulaşıyor”

Hastalığı olan ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik glütensiz gıda desteğinin sürdüğünü belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde çölyak hastası ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde glütensiz gıda desteğimizi sürdürüyoruz. Glütensiz besin diyetine uygun olarak hazırladığımız gıda kolilerimizi yıl içerisinde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Ramazan ayında glütensiz gıda ürünlerinden hazırladığımız erzak kolilerini vatandaşlarımıza teslim ediyoruz” şeklinde konuştu.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen Çölyak Farkındalık Etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yüzlerce vatandaşın ziyaret ettiği etkinlik alanında çölyak hastalığı, belirtileri ve glütensiz beslenme konularında vatandaşlara bilgilendirme yapılırken, glütensiz ürünlerden yemek tarifleri verildi. Glütensiz gıda ürünlerinden hazırlanan çeşitli yiyecekler vatandaşlara ikram edildi.