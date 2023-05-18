Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Hanım Konakları’nın kadınların sosyal hayata ve iş gücüne katılımları adına büyük bir rol üstlendiğini söyledi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Şehit Ayşe Aykaç Hanım Konağı ve Hayme Ana Hanım Konağı’nda oluşturulan Sıbyan Sınıfları’nda aldıkları eğitimlerle Kur’an-ı Kerim’e geçiş yapan öğrencilerle ‘Kur’an-ı Kerim’e Geçiş Töreni’nde buluştu. Düzenlenen törende Kur’an-ı Kerim’e geçen öğrencilere belgelerini takdim eden Başkan Sandıkçı, onları tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi. Başkan Sandıkçı, öğrencilerin keyifli dakikalarına şahitlik yapan törende öğretmenlere ve ailelere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

“Hanım kardeşlerimizin iş gücüne katımlarına katkı sağlıyoruz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Kur’an-ı Kerim’e Geçiş Töreni’nin ardından Hanım Konakları’nda eğitim alan kursiyerleri ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinledi. Canik Belediyesi Hanım Konakları’nda Canik’teki kadınları sertifikalı mesleki eğitimlerle buluşturduklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Hanım Konakları’nın kadınların sosyal hayata ve iş gücüne katılımları adına büyük bir rol üstlendiğini ifade etti. Sandıkçı, “Hanım Konaklarımızda ilçemizdeki hanım kardeşlerimize ve çocuklarımıza yönelik eğitimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Hanım Konaklarımızda oluşturduğumuz Sıbyan Sınıflarımızda öğrencilerimize yaş gruplarına göre belirlediğimiz özel eğitim modülü çerçevesinde eğitim veriyoruz. Hanım Konaklarımızda ilçemizdeki hanım kardeşlerimize yönelik sertifikalı mesleki eğitimler veriyoruz. Onlar burada aldıkları teorik ve uygulamalı sertifikalı eğitimlerle meslek sahibi oluyor. Hanım Konaklarımızla, ilçemizdeki hanım kardeşlerimizin istihdamına öncülük ederken, onların sosyal hayata ve iş gücüne katımları adına büyük bir rol üstleniyoruz. Hanım kardeşlerimizin meslek sahibi olarak iş gücüne katımlarına katkı sağlıyoruz” şeklinde ifade etti.