Canik Belediyesi Akademiye Hazırlık Kursları, gençlerin yoğun katılımıyla devam ediyor.

Canik’te özel olarak hazırlanan parkurlarda ücretsiz olarak akademi sınavlarına hazırlanan gençler, alanında uzman antrenörler eşliğinde bireysel olarak performans çalışmaları gerçekleştiriyor. Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi’nde devam eden Akademiye Hazırlık Kursları’nda alanında uzman antrenörler tarafından; BESYO, POMEM, MSÜ ve bekçilik sınavlarına hazırlanan gençlere her bir sınav için özel olarak hazırlanan parkurlarda eğitim veriliyor.

“Gençlerimizin daima yanındayız”

“Gençlerimizin hayallerine giden yolda daima yanındayız” diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Akademiye Hazırlık Kursları’na gençlerin yoğun bir ilgi gösterdiğini belirterek , “Akademiye Hazırlık Kurslarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Her sınav döneminde, alanında uzman antrenörlerimiz ve özel hazırlık parkurlarımızla akademi sınavlarına hazırlanan gençlerimize ücretsiz bir şekilde eğitim veriyoruz. Gençlerimiz Akademiye Hazırlık Kurslarımıza yoğun bir ilgi gösteriyor. Gençlerimize güvenimiz tam. Akademi sınavlarında ter dökecek tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.