Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde eğitimlerin aralıksız devam ettiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Canik Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı ve geleceğin bilim insanlarının yetiştiği Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü yaz tatili döneminde eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde özel olarak oluşturulan atölye, laboratuvar, uygulama ve keşif alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimlere devam eden öğrenciler, uygulamalı eğitimler çerçevesinde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın (T3 Vakfı) alanında uzman eğitmenleri eşliğinde deney ve gözlem çalışmaları gerçekleştiriyor. Özel olarak hazırlanan eğitim müfredatı çerçevesinde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, Canik Keşif Kampüsü’nde yer alan, son teknoloji donanımlara sahip laboratuvarlarda, alanında uzman eğitmenlerle birlikte özel olarak birebir deney ve gözlem çalışmaları gerçekleştiriyor.

Öğrenciler bilim ve teknolojiyle dolu bir yaz geçirecek

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde eğitimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin bilim ve teknolojiyle dolu bir yaz tatili dönemi geçireceklerini söyledi. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam ediyoruz. Eğitim öğretim yılı içerisinde okullarıyla birlikte Canik Keşif Kampüsümüzde özel eğitim müfredatımız çerçevesinde eğitimlerine devam eden öğrencilerimiz, yaz tatili döneminde de bilim ve teknolojiyle dolu günler geçirmeye devam edecek. Öğrencilerimiz, yaz tatili döneminde yaş gruplarına göre oluşturulan özel sınıflarımızda bilim ve teknoloji alanında teorik ve uygulamalı eğitimler alacak. Öğrencilerimiz, Canik Keşif Kampüsümüzde atölye, laboratuvar, uygulama ve keşif alanlarında eğitimlerini sürdürecek, alanında uzman eğitmelerimizle birlikte deney ve gözlem çalışmaları gerçekleştirecek. Keşif alanlarımız, açık hava derslerimiz ve etkinliklerimizle çocuklarımız ve gençlerimiz Canik Keşif Kampüsümüzde eğlenirken öğrenecek ve kendini keşfetmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.