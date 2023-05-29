Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Cumhurbaşkanımızı her zaman olduğu gibi ilçemizde rekor bir oyla destekledik” dedi.

Canikli vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini büyük bir sevinç ve coşkuyla kutladı. 28 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en çok oyla destekleyen ilçelerin başında yer alan Canik’te, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini kutlamak için yüzlerce vatandaş ilçede sokaklara akın etti. Canik İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nde başlayan kutlamalarda ilçeyi Türk bayraklarıyla donatan Canikli vatandaşlar, şarkılar söyledi, sevinç sloganları attı. Havai fişek gösterileri eşliğinde büyük bir coşkuyla gerçekleşen kutlamalarda konvoy oluşturan Canikli vatandaşlar ilçede zafer turu attı.

İlçede vatandaşlarla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini kutlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı her zaman olduğu gibi ilçemizde rekor bir oyla destekledik. Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında her alanda şahlanan ve gücüne güç katmaya devam eden bir Türkiye görmeye devam edeceğiz. Canikli hemşehrilerim, Türkiye Yüzyılı’ndan, güven ve istikrardan yana oy kullanmış ve dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer almıştır. Allah’ın izniyle ilçemiz için aynı gayret ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Canik’e yeni yatırım ve projeler kazandırmayı, değerine değer katmayı sürdüreceğiz. Bu kutlu yolda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan desteğini esirgemeyen ve Türkiye Yüzyılı kapılarını aralayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.