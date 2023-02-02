"Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Bilim Etkinliği" çocuklardan tam not alırken, Başkanı İbrahim Sandıkçı ise “Canik’ te teknolojiyi üreten ve geliştiren bir nesil yetişiyoruz” dedi.

"Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Bilim Etkinliği" çocuklardan tam not alırken, Başkanı İbrahim Sandıkçı ise “Canik’ te teknolojiyi üreten ve geliştiren bir nesil yetişiyoruz” dedi.

Canik Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen ‘Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Bilim Etkinliği’ çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Şehirdeki çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, yeni nesil teknolojileri yakından inceleyen çocuklar, etkinlik alanında özel olarak kurulan atölyelerde uygulama ve tasarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, onlarla birlikte atölye çalışmalarına katıldı. Başkan İbrahim Sandıkçı etkinlikte çocukların yeni teknolojileri yakından incelediğini, gerçekleştirdikleri çalışmalarla yeteneklerini keşfettiğini ve bilişsel becerilerini geliştirdiğini söyledi.

Çocuklar yeteneklerini keşfediyor

Çocukların, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Bilim Etkinliği’nde gerçekleştirdikleri tasarım ve üretim çalışmalarıyla yeteneklerini keşfettiğini ve bilişsel becerilerini geliştirdiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Çocuklar, etkinliğimizde yeni teknolojileri yakından inceleme ve deneyimleme imkânı buluyor. Çocuklarımızın heyecanlı dakikalar yaşadığı, eğlenirken öğrendiği etkinliğimizde özel olarak oluşturduğumuz atölyelerde model roket tasarımından robot üretimine kadar birçok tasarım ve üretim çalışmasını alanında uzman eğitmenlerimizle birlikte gerçekleştiriyor. Çocuklarımız eğitmenlerimiz eşliğinde çizimi ve üretimi kendilerine ait olan hayallerini gerçekleştirdikleri özgün çalışmalar yapıyorlar. Onlar yapmış olduğu bu çalışmalarla yeteneklerini keşfederken aynı zamanda bilişsel becerilerini geliştiriyor” ifadelerini kullandı.

“Canik’ te teknolojiyi üreten, geliştiren bir nesil yetişiyoruz”

Canik’te gençlere ve çocuklara yönelik bilim ve teknoloji alanında eğitimlerin devam ettiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği Milli Teknoloji Hamlesi’yle ülkemiz artık teknolojide dışarıya ihtiyaç duymayan, kendi teknolojisini üreten, ürettiği teknolojiyi ihraç eden bir konuma geldi. Belediye olarak ilçemizde hayata geçirdiğimiz TEKNOCANİK Hava Araçları Eğitimi Projesi’yle çocuklarımız ve gençlerimize ücretsiz bir şekilde model roket ve hava araçları eğitimi veriyoruz. Canik’ te teknolojiyi üreten, geliştiren bir nesil yetişiyoruz. İlçemize kazandırdığımız ve yakın zamanda eğitimlerine başlayacak olan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde çocuklarımız ve gençlerimize T3 Vakfı eğitmenleri tarafından, kendileri için özel olarak oluşturduğumuz atölyeler, laboratuvarlar ve keşif alanlarında uygulamalı bir şekilde özel olarak hazırlanan eğitim müfredatı eşliğinde eğitim verilecek. İlçemizde çocuklarımız ve gençlerimiz bilim ve teknoloji alanında aldıkları eğitimlerle ileride Milli Teknoloji Hamlesi’nin bir neferi olacak, ülkemiz ve tüm insanlık için önemli çalışmalara imza atacaklar” diye konuştu.

Çocuklar ve ailelerden büyük beğeni

Canik Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik çocuklar ve aileler tarafından büyük beğeni topladı. Çocuklar seanslar halinde stant alanında bulunan atölyelerde uzman eğitmenler eşliğinde model roket tasarımı, robot üretimi ve 3 boyutlu yazıcı ile tasarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Çocukları ile beraber etkinlik alanında bulunan aileler, gerçekleştirilen çalışmaları büyük bir beğeniyle takip ederken, etkinlikte atölye çalışmaları gerçekleştiren, sanal gerçeklik uygulamalarını ve uçak simülasyonunu ilk defa deneyimleyen çocuklar duydukları heyecanı ve mutluluğu dile getirdi. Ödüllü bilgi yarışmaları, birçok eğlenceli ve eğitici aktivitelerin yer aldığı Canik Özdemir Keşif Kampüsü Bilim Etkinliği 5 Şubat 2023 tarihine kadar saat 10.00 ile 18.00 arasında AVM’de bulunan etkinlik alanında devam edecek. Canik Belediyesi tarafından etkinliğe 7-14 yaş arası tüm çocukların katılabileceği bildirildi.