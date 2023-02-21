Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde tüm vatandaşlarımız deprem bölgesinde yaraların sarılması için örnek bir dayanışma göstererek seferber oldu. İnşallah devlet millet el ele hep birlikte bu zorlu günleri atlatacağız” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde tüm vatandaşlarımız deprem bölgesinde yaraların sarılması için örnek bir dayanışma göstererek seferber oldu. İnşallah devlet millet el ele hep birlikte bu zorlu günleri atlatacağız” dedi.

Canik Belediyesi Hanım Konakları kursiyerleri depremzedeler için battaniye, kışlık kıyafet, atkı ve bere üretiyor. Canik Belediyesi Hanım Konaklarında eğitim alan kursiyerler Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşların battaniye ve giyim ihtiyaçlarını karşılamak için el ele verdi. Kursiyerler, usta öğreticiler ve ilçedeki gönüllü kadınlar tarafından Canik Belediyesi Hanım Konakları’nda bulunan atölyelerde özenle üretilen battaniye, kışlık kıyafet, atkı, bere ve pijama takımları paketlenerek deprem bölgesine gönderiliyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Şehit Ayşe Aykaç Hanım Konağı’nda depremzedeler için üretim yapan Canikli kadınları ziyaret etti. Büyük bir fedakârlık ve özveriyle depremzedeler için üretim yapan Canikli kadınlara teşekkür eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde tüm vatandaşlarımız deprem bölgesinde yaraların sarılması için örnek bir dayanışma göstererek seferber oldu. İnşallah devlet millet el ele hep birlikte bu zorlu günleri atlatacağız” şeklinde konuştu.

“Deprem bölgesine ulaştırıyoruz”

Canik Belediyesi Hanım Konakları’nda kursiyerler tarafından üretilen battaniye, kışlık kıyafet, atkı, bere ve pijama takımlarının deprem bölgesine ve ilçedeki depremzedelere ulaştırıldığını ifade eden Sandıkçı, “Hanım konaklarımızda eğitim alan kursiyerlerimiz, usta öğreticilerimiz ve ilçemizdeki hanım kardeşlerimiz gönüllü olarak hanım konaklarımızda bulanan atölyelerde depremlerden etkilenen vatandaşlarımız için battaniye, kışlık kıyafet, atkı, bere ve pijama takımı üretiyor. Hanım kardeşlerimizin, depremzede vatandaşlarımızın soğuk hava şartlarından etkilenmemesi adına kalın kışlık kumaşlardan ürettiği ürünleri deprem bölgesine ve ilçemizde misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Depremzedeler için ele ele veren, gönülden gayret eden tüm hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Canik’te vatandaşlar seferber oldu”

Canik’te tüm vatandaşların depremzedeler için seferber olduğunu dile getiren Başkan Sandıkçı, “İlçemizde tüm vatandaşlarımız deprem bölgesinde yaraların sarılması için örnek bir dayanışma göstererek seferber oldu. Vatandaşlarımız, depremzede kardeşlerimizin tüm ihtiyacını karşılamak adına üstün bir gayret gösteriyor. Belediyemizden deprem bölgesinde sevk ettiğimiz iş makinalarımız, personellerimiz deprem bölgesinde kurumlarımızla koordineli bir şekilde enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede personellerimiz ve araçlarımızla temizlik çalışmalarına devam ediyoruz. İlçemizde misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını kurduğumuz destek marketi ile karşılamaya, vatandaşlarımızın yardımlarını onlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Depremzede kardeşlerimiz için ele ele veren hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah devlet millet el ele hep birlikte bu zorlu günleri atlatacağız” ifadelerini kullandı.

Canik İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Canik Belediyesi Hanım Konaklarında açılan kurslarda eğitimlerine devam eden kursiyerler, usta öğreticiler ve ilçede yaşayan gönüllü kadınlar tarafından dikilen ürünler paketlenerek hazır hale getiriliyor.