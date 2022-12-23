Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde odun deposunda ahşap sandık içerisinde kokmuş erkek cesedi bulundu.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde odun deposunda ahşap sandık içerisinde kokmuş erkek cesedi bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Sokak’ta odun deposunun yanında geçen vatandaşlar kötü kokular gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ahşap sandık içerisinde çürümüş ve tanınmayacak halde erkek cesedi buldu. Olay yerine gelen cinayet masası ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, kimliğinin tespit edilmesi için Samsun’a gönderildi.

Atakum ilçesinden araçla getirilip bırakıldığı tahmin edilen cesetle bir kişinin gözaltına alındı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.