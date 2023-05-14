Van’ın Başkale ilçesinde engelli ve yatalak olan 5 seçmenin evine sandık götürülerek oy kullanmaları sağlandı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için tüm Türkiye’de olduğu gibi Başkale ilçesinde de vatandaşlar sabah saat 08.00’de sandığa gitti. Başkale ilçesinde ikamet eden hasta, engelli ve yatalak vatandaşların oy kullanma işlemleri için görevliler tarafından evlerine seyyar sandık götürüldü. Yeni ve Hafiziye mahallelerinde ikamet eden 5 engelli ve yatağa mahkum vatandaş, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için 8801 nolu seyyar sandıkta oy kullandı.

Yeni Mahalle’nin Batkan Sokağında ikamet eden 92 yaşındaki Mehmet Ali Aldemir ile felç geçiren emekli Güvenlik Korucusu Haşim Çevik ile Semiha Öztürk de evlerine getirilen seyyar sandıkta oylarını kullanarak, vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.