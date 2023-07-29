Düzce Belediyesi tarafından Bahçeşehir Yeşil Vadide düzenlenen Açık Hava Sinema Gösteri’mi sürpriz bir misafiri ağırladı. Hababam Sınıfı serisinin yazarı Rıfat Ilgaz’ın 2014 yılından bu yana Düzce’de yaşayan kızı Fatma Defne Ilgaz babasının eserini Düzceliler ile birlikte izledi.

Yeşilçam’ın kült serilerinden Hababam Sınıfı açık hava gösterimi bu akşam Bahçeşehir Yeşil Vadi’de yoğun bir katılımla yapıldı. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonu ile düzenlenen Açık Hava Film Gösterimi’nde bu akşam Hababam Sınıfı Tatilde Düzcelilerle buluştu. Gecenin en güzel sürprizi ise Hababam Sınıfı serisinin efsane yazarı Rıfat Ilgaz’ın kızı Fatma Defne Ilgaz oldu.

2014 yılında İstanbul’daki yaşamını bırakıp Düzce’ye yerleşen ve burada yaşamaya devam eden Ilgaz film gösterimi öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2014 yılından beri Düzce’de yaşıyorum burayı çok seviyorum gerçekten. Biliyorsunuz babam da Karadenizli, Batı Karadenizlidir özellikle. Yani Cide, Bartın bizim memleketimiz. Kendimi çok evimde hissediyorum Düzce’de. Burayı çok benimsedim, sanırım dönmeyeceğim İstanbul’a. Düzceli oldum gibi bir şey. Sizleri çok seviyorum, Allah’a emanet olun.”

Sinema severlerin yoğun ilgi gösterdiği akşamda Düzcelilere eşlik eden Ilgaz’a teşekkür mahiyetinde çiçek takdim edildi.