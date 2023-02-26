Samsun’da sandalyeden düşerek yaralanan şahıs, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun’da sandalyeden düşerek yaralanan şahıs, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çarşamba ilçesinde yaklaşık bir ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önünde otururken sandalyeden düşen Yaşar K. (45) yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yaşar K., yapılan müdahalelere rağmen olaydan bir ay sonra hayatını kaybetti.