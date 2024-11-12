Bursa’nın İnegöl ilçesinde sandalyeden düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Beş kardeşin öldüğü faciada acı detay: “Üst üste ölmüşler. Anne kapıyı kilitleyip gitmiş” Beş kardeşin öldüğü faciada acı detay: “Üst üste ölmüşler. Anne kapıyı kilitleyip gitmiş”

Olay, 23.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi’ndeki bir sitenin dairesinde meydana geldi. Sandalyeden kafa üstü düşen ve kafasını betona çarpan Merve B. ağır yaralandı. Bayılan çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafatasında kırık olduğu tespit edilen çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Merve B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: iha