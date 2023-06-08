MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesi’nde 3 kilometrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışmasına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu terfi hattı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesi’nde de ekonomik ömrünü tamamlayan terfi hattının yerine yeni hat döşeme çalışmasına başlandı. 3 kilometrelik yeni hat ile mahalleye daha kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu taşınacak. Mahallede yürütülen çalışmaları muhtar Ahmet Gökçe ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aydın Topdemir, MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural ve İçme Suyu Dairesi Başkanlığı kontrol mühendisleri de sahada takip etti.

Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe, “İçme suyu terfi hattımız döşenmeye başladı. Allah’ın izniyle Kurban Bayramına kadar hattımıza su verilecek. Mahallemiz susuz kalmayacak inşallah. Bu sondaj ve terfi hattı için emeği geçen MASKİ yönetici ve personeline ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İlgileri için mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.