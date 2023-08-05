Manisa il genelinde yol yapım ve bakım çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesi Sandal Mahallesi’nin yaklaşık 10 mahalleyle bağlantısını sağlayan yolda sathi kaplama çalışmasını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesi Sandal Mahallesi’nin yaklaşık 10 mahalleyle bağlantısını sağlayan yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan bu çalışmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe’yi ziyaret ederek, mevcut yolda incelemede bulundular. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, hatıra amacıyla muhtarlara duvar saati hediye etti.

Mahallede yürütülen yol çalışması nedeniyle memnuniyetini paylaşan Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe, ”Her sıkıntımda Allah razı olsun başkanımız sesimizi duydu. Yaklaşık 10 mahalleye bağlantımızı sağlayan bu yolda asfalt çalışmamızı yaptı. Vatandaşımızın hizmetine sundu. Emeği geçen daire amirlerine özellikle Cengiz başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.