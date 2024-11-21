Kanal tedavisinin ekseriyanın ağrılı bir uygulama olarak görülmesi sebebiyle hastalar tarafından tedavinin ertelendiğini belirten Endodonti Uz. Dt. Meltem Yılgör sanılanın aksine hastaların kanal tedavisi sırasında ağrı hissetmediğini, kanal tedavisinin amacının hastaları rahatsız eden ağrıları ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Endodonti Uz. Dt. Meltem Yılgör, kanal tedavisine ilişkin önemli bilgiler verdi. Dişte kendiliğinden görülen yada geceleri artan ve ağrı kesicilerle bile geçmeyen ağrı, soğuk, sıcak veya dişe temas gibi bir dış etkenle tetiklenen ağrının uzun süre devam etmesi, dişin etrafında ve diş etinde görülen şişlik gibi şikayetlerle hastaların Endodonti polikliniğine başvurduğunu açıklayan Uz. Dt. Meltem Yılgör, “Derin çürükler, daha önceden yapılmış olan dolgular veya kaplamalar altında tekrar eden çürükler,dişlere dolgu veya kaplama yapılması sonrasında hastanın şikâyetlerinin geçmemesi, darbe sonucunda dişlerde oluşan kaplama/kök kırıkları, hastanın çiğneme alışkanlıkları veya diş gıcırdatma gibi fonksiyon dışı hareketler sonucunda diş pulpalarının hasar görmesi, ilerlemiş dişeti hastalıkları veya dişeti operasyonları sonrasında pulpa hasarı, o pulpanın canlılığını kaybettiğinin belirlenmesi, çapraşık dişlerin protetik restorasyonunda kanal tedavisi yapılması gerekebilir” dedi.

“Tedavi sırasında hasta ağrı hissetmez”

Kanal tedavisinin ortalama bir saat süren bir işlem olduğunu ve kanal tedavisinin ağrıya neden olmadığını aksine ağrının giderilmesi için uygulandığının bilinmesi gerektiğini söyleyen Uz. Dt. Meltem Yılgör, “Kanal tedavisi yapılacak diş ve çevre dokular lokal anestezi ile uyuşturulur. Tedavi sırasında hasta ağrı hissetmez. Bununla birlikte bazı vakalarda hasta az da olsa rahatsızlık duyabilir. Bu problem yardımcı anesteziler yapılarak kolaylıkla aşılır. Pulpası canlı bir dişte yapılan kanal tedavisinin tek seansta bitirilmesi esastır. Ancak dişin canlılığını yitirdiği, kök ucunda enfeksiyonun olduğu ve kanal tedavisinin tekrar edildiği durumlarda; seans sayısı iki veya daha fazla olabilmektedir. Yine Kanal tedavisi yapılan bir dişin pulpası çıkartılmış olduğundan; soğuk-sıcak gibi dış uyaranlara karşı dişte ağrı oluşması söz konusu değildir. Eğer tedavi öncesinde ilgili dişte ağrı veya iltihap varsa tedaviyi takip eden ilk birkaç günde özellikle çiğneme gibi dişin üzerine baskı gelen durumlarda hafif ağrı hissedilmesi normaldir” ifadelerini kullandı.

“Tedavi sonrası hastanın ilk 2-3 gün dişinde rahatsızlık hissetmesi normaldir”

Kanal tedavisi sonrasında hastanın dikkat etmesi gereken konulara değinen Meltem Yılgör, “Kanal tedavisi dişte görülen probleme göre, sıklıkla 1-2 seansta tamamlanır. Tedavi sonrası hastanın ilk 2-3 gün dişinde rahatsızlık hissetmesi normaldir. Hasta diş hekimin tavsiyeleri ışığında ağrı kesici kullanabilir. Bazı vakalarda tedaviye destek olarak hastanın antibiyotik kullanması gerekebilir. Hasta tedavi sonrası normal hayatına dönebilir, bununla birlikte dişteki ve bölgedeki uyuşukluk geçmeden herhangi bir yiyecek yememelidir. Buna ek olarak, dişin üst restorasyonu tamamlanmadan sert besinleri çiğnemekten kaçınmalıdır” şeklinde konuştu.