Sosyal medya üzerinden haber içeriği üreterek dijital yayıncılık yapan Adana Masası kurucusu Mehmet Sancakzade, yeni çıkan sosyal medya yasasıyla halk nezdinde itibarı olan ancak yasal olarak tanınmayan basın mensuplarının hukuken de tanınarak itibar kazandığını belirterek, "Hem dijital gazetecilik resmen tanınmış oldu. Hem de artık yalan haber, birbirine hakaret etme suç oldu" dedi.

Sosyal medya üzerinden haber içeriği üreterek dijital yayıncılık yapan Adana Masası kurucusu Mehmet Sancakzade, yeni çıkan sosyal medya yasasıyla halk nezdinde itibarı olan ancak yasal olarak tanınmayan basın mensuplarının hukuken de tanınarak itibar kazandığını belirterek, "Hem dijital gazetecilik resmen tanınmış oldu. Hem de artık yalan haber, birbirine hakaret etme suç oldu" dedi.

Sancakzade, 2 yıl önce sosyal medya üzerinden haberi içeriği üretmeye başladığını belirterek, “2 yılda Adana’nın nabzını tutarak, sıcak olayları anında haberleştirip halka ulaştırdık. Bu nedenle kısa bir sürede 600 bin takipçiyi geçtik. Gelişen teknoloji ve internet alt yapısıyla haberin yeni adresi artık sosyal medya mecraları oldu. Bunu 2 yıl önce fark edip haberciliğimi bu alana kaydırdım. Şuan Adana’da herkes bizden bahsediyor. Bugün de burada 2. yaşımızı gazeteci arkadaşlarımızla birlikte kutlamaktan büyük gurur duyuyorum” dedi.

Sancakzade, konuşmasında geçtiğimiz aylarda çıkan ve birçok kişi tarafından sansür olarak adlandırılan basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin çıkan yasaya da değinerek şunları kaydetti:

“Ben bir sosyal haberciliği yapan biri olarak yasanın çıkmasını olumlu buluyorum. Çünkü kamuoyun karşısında her ne kadar büyük bir karşılığımız olsa da yasa gereği devletin karşısında bir karşılığımız yok. Bu kanun sayesinde bizlerde bir statüye kavuşacağız. Diğer meslektaşlarımız ile aynı haklara sahip olacağız. Ayrıca yalan haber yapmanın artık bir karşılığı olacak. Bu zamana kadar sosyal medya serseri mayın gibiydi. Herkes herkese istediğini söylüyor rahatça hakaret ediyor, gizli kalması gereken şeyleri bile aleni şekilde sosyal medyadan yayınlanıyordu. Ayrıca haberde olmazsa olmaz olan konunun teyit edilme ilkesi yok olmuştu. Bu yasayla birlikte sosyal medya yayıncılığı yapanlarda artık kendine çeki düzen vererek, gelen bilgi ve belgeleri teyit etmek zorunda kalacak. Bu şekilde baktığımız zaman yasa gerekliydi ve çıkarılması da olumlu oldu.”

Sancakzade, düzenlediği gecede 2. yaşını meslektaşlarıyla beraber yaş pasta keserek kutladı.